Проживающие в Турции казахстанки рассказали, как страна справляется с последствиями
По последним данным РИА Новости, число погибших выросло до 3419, ранены 20 534 человека.
Одна казахстанка из Стамбула, пожелавшая остаться анонимом, отметила в разговоре ZTB, что "в стране ситуация ужасная, все люди подавлены".
"Я сама не ощущала никаких толчков, но мы следим за новостями, держим при себе паспорта и деньги", — добавила она.
По ее словам, ощущается нехватка спасателей.
"Местные люди тоже помогают, объявили сборы денег и гумпомощи. Но, к сожалению, есть и бесстыжие люди, которые специально подняли цены на теплые пледы и одеяла".
Лаура, проживающая в Анталье, планирует помочь пострадавшим вещами.
"Эта трагедия настолько масштабная, что в каких-то регионах вообще не хватает помощи, не хватает людей. Ситуация очень тяжелая".
После ряда мощных и разрушительных землетрясений президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству Казахстана оказать экстренную помощь Турции.
7 февраля казахстанские спасатели и медики вылетели в Турцию. Кроме того, Казахстан отправляет аварийно-спасательную технику и медоборудование.
"На вооружении у сотрудников МЧС спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника".Пресс-служба МЧС РК