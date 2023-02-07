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Проживающие в Турции казахстанки рассказали, как страна справляется с последствиями

Проживающие в Турции казахстанки рассказали, как страна справляется с последствиями Фото: Anadolu Agency
Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции. Казахстанки, проживающие в Стамбуле и Анталье, рассказали о ситуации в стране, сообщает Zakon.kz.

По последним данным РИА Новости, число погибших выросло до 3419, ранены 20 534 человека.

Одна казахстанка из Стамбула, пожелавшая остаться анонимом, отметила в разговоре ZTB, что "в стране ситуация ужасная, все люди подавлены".

"Я сама не ощущала никаких толчков, но мы следим за новостями, держим при себе паспорта и деньги", — добавила она.

По ее словам, ощущается нехватка спасателей.

"Местные люди тоже помогают, объявили сборы денег и гумпомощи. Но, к сожалению, есть и бесстыжие люди, которые специально подняли цены на теплые пледы и одеяла".

Лаура, проживающая в Анталье, планирует помочь пострадавшим вещами.

"Эта трагедия настолько масштабная, что в каких-то регионах вообще не хватает помощи, не хватает людей. Ситуация очень тяжелая".

После ряда мощных и разрушительных землетрясений президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству Казахстана оказать экстренную помощь Турции.

7 февраля казахстанские спасатели и медики вылетели в Турцию. Кроме того, Казахстан отправляет аварийно-спасательную технику и медоборудование.

"На вооружении у сотрудников МЧС спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника".Пресс-служба МЧС РК

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