Ветеринаров и военного подозревают в хищении 271 млн в Туркестанской области

В прокуратуре Туркестанской области заявили о завершении досудебного расследования в отношении сотрудников ветеринарной службы Сауранского района, сообщает Zakon.kz.

Под подозрением правоохранителей оказались работники ветеринарной станции, где было совершено мошенничество путем хищения государственных средств в особо крупном размере, выделенных на субсидирование развития животноводства.

"Следствием установлено, что заведующий и ветеринары Орангайского и Жана Иканского сельских округов незаконно внесли в информационную систему фиктивные данные о наличии в 31 крестьянском хозяйстве фактически несуществующего скота. Это позволило похитить субсидии в общей сумме 271 млн тенге", – пояснили в прокуратуре.

В качестве подозреваемых признаны заведующий, три ветеринара и сержант войсковой части №41590. Они частично возместили ущерб в сумме 19 млн тенге, кроме того арестовано имущество последних на 120 млн тенге.

В настоящее время идет судебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области фермеры и ветеринар присвоили 339 миллионов тенге субсидий.