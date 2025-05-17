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Происшествия

Ветеринаров и военного подозревают в хищении 271 млн в Туркестанской области

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 17:50 Фото: Zakon.kz
В прокуратуре Туркестанской области заявили о завершении досудебного расследования в отношении сотрудников ветеринарной службы Сауранского района, сообщает Zakon.kz.

Под подозрением правоохранителей оказались работники ветеринарной станции, где было совершено мошенничество путем хищения государственных средств в особо крупном размере, выделенных на субсидирование развития животноводства.

"Следствием установлено, что заведующий и ветеринары Орангайского и Жана Иканского сельских округов незаконно внесли в информационную систему фиктивные данные о наличии в 31 крестьянском хозяйстве фактически несуществующего скота. Это позволило похитить субсидии в общей сумме 271 млн тенге", – пояснили в прокуратуре.

В качестве подозреваемых признаны заведующий, три ветеринара и сержант войсковой части №41590. Они частично возместили ущерб в сумме 19 млн тенге, кроме того арестовано имущество последних на 120 млн тенге.

В настоящее время идет судебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области фермеры и ветеринар присвоили 339 миллионов тенге субсидий.

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Андрей Дюсупов
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