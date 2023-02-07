Антикор: Чиновник отдела Минтруда брал взятки у лиц с инвалидностью

Антикоррупционная служба по Актюбинской области расследует уголовное дело в отношении руководителя Отдела медико-социальной экспертизы №4 Департамента Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, его подозревают в неоднократном получении взяток на общую сумму 1 200 000 тенге от лиц с инвалидностью для установления и продления сроков инвалидности при прохождении медико-социальной экспертизы.

"Следственным судом в отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде "Домашний арест" с использованием "электронного браслета". Пресс-служба Антикоррупционной службы

Также сказано, что досудебное расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, заключили в Антикоре.

Ранее сообщалось, что экс-замначальника полиции в Туркестанской области подозревают в получении мошенническим путем денег в размере 1 млн тенге за оказание содействия в привлечении к уголовной ответственности виновных лиц.