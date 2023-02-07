Сколько казахстанцев находятся в Турции

В Министерстве иностранных дел заявили, что около 75 тыс. казахстанцев могут находиться в Турции, сообщает Zakon.kz.

Об этом на специальном брифинге 7 февраля 2023 года рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"На консульском учете в Турции состоят 968 граждан Казахстана: в Анкаре - 498, в Стамбуле - 45, в Анталье - 189. При этом, по последним данным, в Турции обучаются 8219 казахстанских студентов. В общей сложности, по информации турецких властей, в стране могут находиться около 75 тыс. граждан Казахстана", - рассказал он.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметил, что казахстанскими дипломатами в Турции ведется работа по установлению связи с гражданами РК, находящимися в этой стране, были разосланы соответствующие информационные сообщения студентам.

"Почетный консул в городе Мерсин, гражданин Турции Ахмет Будан обеспечил проживание в гостинице 25 гражданам Казахстана, в том числе 19 студентам. Сегодня эти 19 казахстанских студентов с помощью почетного консула были доставлены в Анкару и далее вечером они вылетят в Казахстан рейсом Анкара – Астана". Айбек Смадияров

Он напомнил, что сегодня в 10:00 из Алматы вылетел специальный борт МЧС РК, который недавно прибыл в турецкий город Газиантеп, где казахстанские спасатели в координации турецкими коллегами развернут свои силы для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

"Этим же боротом планируется привезти в Казахстан некоторых наших граждан, которые изъявили желание вернуться домой. По состоянию на 15:00 18 человек, из них 16 граждан РК и двое граждан Кыргызстана. Ожидается прибытие борта в Астану. Время вылета будет сообщено дополнительно". Айбек Смадияров

По его словам, казахстанские дипломаты в Турции находятся на постоянной связи с управлением по ЧС страны.

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Ранее Айбек Смадияров сообщил, что казахстанцев в списках погибших и пострадавших при землетрясении в Турции нет.