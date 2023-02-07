МИД: Казахстанцев нет в списках погибших и пострадавших при землетрясении в Турции

В Министерстве иностранных дел заявили, что казахстанцев нет в списках погибших и пострадавших при землетрясении в Турции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом на специальном брифинге 7 февраля 2023 года рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Дипломаты в Турции находятся на постоянной связи с управлением по ЧС Турции. До настоящего времени пострадавших или погибших граждан Республики Казахстан в списках не значится. Одновременно с этим следует учесть, что в связи с большим количеством разрушений спасательные работы продолжаются", - сказал он.

По его словам, дипломаты на связи с казахстанцами, которые находятся в Турции, студенты проинформированы о мерах безопасности.

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Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур на семь дней в связи с разрушительными землетрясениями в стране.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны. Глава государства поручил правительству оказать экстренную помощь Турции.

Во время телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев сообщил Реджепу Тайипу Эрдогану, что Казахстан в экстренном порядке направляет спасателей и врачей в пострадавшие районы Турции для участия в поисково-спасательных работах, а также готов оказать гуманитарную помощь братской стране.

7 февраля в 10:00 казахстанские спасатели и медики вылетели в Турцию. В состав вылетевшего отряда вошли спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана. В 16:08 по времени Астаны самолет с казахстанскими спасателями и медиками приземлился в турецком городе Газиантеп.