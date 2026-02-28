#Референдум-2026
Мир

Сколько казахстанцев находится в Иране

флаг Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 15:26 Фото: pixabay
Министерство иностранных дел РК отреагировало на сложную политическую ситуацию в странах Ближнего Востока и сделало заявление по казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

По информации МИД РК, на территории Ирана находятся 96 граждан Республики Казахстан.

"Из них 18 являются сотрудниками дипломатических представительств, двое – студентами, 70 человек осуществляют трудовую деятельность на заводе "Заркух". Шесть казахстанцев находятся в Иране в частном порядке".МИД РК

Министерство и загранучреждения Казахстана находятся на постоянной связи с нашими гражданами. На настоящий момент информации о пострадавших среди казахстанцев не поступало.


Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 15:26
Air Astana отзывает и отменяет рейсы на Ближний Восток

28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю". Трамп подтвердил, что в операции приняли участие и США.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
МИД опубликовал телефоны горячих линий в странах Ближнего Востока
16:01, Сегодня
МИД опубликовал телефоны горячих линий в странах Ближнего Востока
Казахстанцев попросили не ездить в ряд стран Ближнего Востока
17:24, 02 августа 2024
Казахстанцев попросили не ездить в ряд стран Ближнего Востока
Конфликт на Ближнем Востоке: сколько казахстанцев находятся в Израиле и Иране
16:26, 15 апреля 2024
Конфликт на Ближнем Востоке: сколько казахстанцев находятся в Израиле и Иране
