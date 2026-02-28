Сколько казахстанцев находится в Иране

Министерство иностранных дел РК отреагировало на сложную политическую ситуацию в странах Ближнего Востока и сделало заявление по казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

По информации МИД РК, на территории Ирана находятся 96 граждан Республики Казахстан.

"Из них 18 являются сотрудниками дипломатических представительств, двое – студентами, 70 человек осуществляют трудовую деятельность на заводе "Заркух". Шесть казахстанцев находятся в Иране в частном порядке". МИД РК

Министерство и загранучреждения Казахстана находятся на постоянной связи с нашими гражданами. На настоящий момент информации о пострадавших среди казахстанцев не поступало.





28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю". Трамп подтвердил, что в операции приняли участие и США.