Самолет с казахстанскими спасателями приземлился в Турции
По данным ведомства, следующим этапом станет разгрузка личного состава, техники и оборудования, а также взаимодействие с местными властями.
"Ожидается, что за спасателями будет закреплен специальный участок для проведения поисково-спасательных работ".Пресс-служба МЧС РК
В ведомстве напомнили, что на вооружении у сотрудников МЧС спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника.
Обновлено в 16:51
Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.
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В этот день Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны. Глава государства поручил правительству оказать экстренную помощь Турции.
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Во время телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев сообщил Реджепу Тайипу Эрдогану, что Казахстан в экстренном порядке направляет спасателей и врачей в пострадавшие районы Турции для участия в поисково-спасательных работах, а также готов оказать гуманитарную помощь братской стране.
7 февраля в 10:00 казахстанские спасатели и медики вылетели в Турцию. В состав вылетевшего отряда вошли спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана. Фоторепортаж из алматинского аэропорта можно посмотреть здесь.