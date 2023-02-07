Самолет с казахстанскими спасателями приземлился в Турции

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК заявили, что самолет с казахстанскими спасателями благополучно приземлился в Турции – в городе Газиантеп, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, следующим этапом станет разгрузка личного состава, техники и оборудования, а также взаимодействие с местными властями.

"Ожидается, что за спасателями будет закреплен специальный участок для проведения поисково-спасательных работ". Пресс-служба МЧС РК

В ведомстве напомнили, что на вооружении у сотрудников МЧС спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника.





Обновлено в 16:51





Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.

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В этот день Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны. Глава государства поручил правительству оказать экстренную помощь Турции.

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Во время телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев сообщил Реджепу Тайипу Эрдогану, что Казахстан в экстренном порядке направляет спасателей и врачей в пострадавшие районы Турции для участия в поисково-спасательных работах, а также готов оказать гуманитарную помощь братской стране.

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7 февраля в 10:00 казахстанские спасатели и медики вылетели в Турцию. В состав вылетевшего отряда вошли спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана. Фоторепортаж из алматинского аэропорта можно посмотреть здесь.