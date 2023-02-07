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Самолет с казахстанскими спасателями приземлился в Турции

Самолет с казахстанскими спасателями приземлился в Турции Фото: скриншот видео
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК заявили, что самолет с казахстанскими спасателями благополучно приземлился в Турции – в городе Газиантеп, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, следующим этапом станет разгрузка личного состава, техники и оборудования, а также взаимодействие с местными властями.

"Ожидается, что за спасателями будет закреплен специальный участок для проведения поисково-спасательных работ".Пресс-служба МЧС РК

В ведомстве напомнили, что на вооружении у сотрудников МЧС спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника.


Обновлено в 16:51


Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.

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