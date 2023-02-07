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Потепление в Алматы: ДЧС обратился к жителям города

Потепление в Алматы: ДЧС обратился к жителям города Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Последние дни в Алматы наблюдается повышение температуры. В связи с этим сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям города призывают жителей соблюдать правила безопасности на водоемах в зимний период, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что лед становится непрочным и крайне опасным. 

"В настоящее время толщина льда составляет 25-30 сантиметров, поэтому выходить на него опасно для жизни".Пресс-служба ДЧС Алматы

Всего, как уточнили в департаменте, на территории города имеются 10 водоемов:

  • Алатауский район - озеро в мкр. Томирис, пруд в мкр. Карасу, пруд в мкр. Байбесык;
  • Жетысуский район - Первомайские пруды в мкр. Кемел;
  • Медеуский район - безымянный водоем в мкр. Колсай, озеро Юннатское в мкр. Сулусай;
  • Турксибский район - Аэропортовское озеро, заводи реки Карасу, озеро Пархач, пруд в мкр. Кайрат.

Также сказано, что толщина льда на водоемах не везде одинакова, в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена, лед непрочен в местах быстрого течения.

В заключении ДЧС рекомендует запомнить основные правила безопасности:

  • не выходите на тонкие и неокрепшие участки льда;
  • не собирайтесь группами на отдельных участках льда;
  • не проверяйте прочность льда ногой;
  • не переходите и не проезжайте в не огражденных и неохраняемых местах;
  • будьте осторожны, под снегом могут быть полыньи, трещины или лунки.

Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, что большая часть Казахстана 8 февраля по-прежнему будет находиться под влиянием циклона.

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