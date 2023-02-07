Потепление в Алматы: ДЧС обратился к жителям города

Последние дни в Алматы наблюдается повышение температуры. В связи с этим сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям города призывают жителей соблюдать правила безопасности на водоемах в зимний период, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что лед становится непрочным и крайне опасным.

"В настоящее время толщина льда составляет 25-30 сантиметров, поэтому выходить на него опасно для жизни". Пресс-служба ДЧС Алматы

Всего, как уточнили в департаменте, на территории города имеются 10 водоемов:

Алатауский район - озеро в мкр. Томирис, пруд в мкр. Карасу, пруд в мкр. Байбесык;

Жетысуский район - Первомайские пруды в мкр. Кемел;

Медеуский район - безымянный водоем в мкр. Колсай, озеро Юннатское в мкр. Сулусай;

Турксибский район - Аэропортовское озеро, заводи реки Карасу, озеро Пархач, пруд в мкр. Кайрат.

Также сказано, что толщина льда на водоемах не везде одинакова, в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена, лед непрочен в местах быстрого течения.

В заключении ДЧС рекомендует запомнить основные правила безопасности:

не выходите на тонкие и неокрепшие участки льда;

не собирайтесь группами на отдельных участках льда;

не проверяйте прочность льда ногой;

не переходите и не проезжайте в не огражденных и неохраняемых местах;

будьте осторожны, под снегом могут быть полыньи, трещины или лунки.



Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, что большая часть Казахстана 8 февраля по-прежнему будет находиться под влиянием циклона.