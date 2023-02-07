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В Жамбылской области при получении взятки задержан советник юстиции

взятка Фото: ДКНБ по Жамбылской области
В Жамбылской области при получении взятки задержан советник юстиции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе комитета национальной безопасности, пятым управлением ДКНБ по региону совместно с ДВР ГП РК с поличным при получении денежных средств в размере Т3 млн за положительное решение освобождения осужденного по ЗМН задержан старший прокурор отдела государственных обвинителей, советник юстиции Жакупов Галымжан.

Проводятся следственно оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба по Актюбинской области расследует уголовное дело в отношении руководителя Отдела медико-социальной экспертизы №4 Департамента Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК. Его подозревают в неоднократном получении взяток на общую сумму 1 200 000 тенге от лиц с инвалидностью для установления и продления сроков инвалидности при прохождении медико-социальной экспертизы.

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КНБ Жамбылская область
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