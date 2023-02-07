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В Актюбинской области при взрыве газа пострадали пожилые люди

взрыв газа Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
В поселке Петропавловка Каргалинского района в частном доме взорвался газовый баллон, пострадали пожилые люди, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС региона, инцидент произошел 7 февраля около 12:45.

"На место происшествия направлена 1 единица техники и 2 сотрудника ОЧС района. Когда спасатели прибыли на место, было установлено, что стены дома повреждены, а в частном доме возник пожар из-за взрыва 5-литрового газового баллона и газовоздушной смеси. Соседи успели своими силами потушить пожар до прибытия спасателей", - говорится в сообщении.

Как уточняется, взрыв возник из-за того, что баллон занесли с улицы домой и сразу поставили на теплый пол. 


взрыв газа

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области


В результате взрыва в областную многопрофильную больницу доставили мужчину 1952 года рождения и женщину 1928 года рождения.


взрыв баллона

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области


Спасатели напомнили жителя региона основные правила газовой безопасности в повседневной жизни:

  • осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания, сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных баллонов;
  • нельзя заносить баллон из холода в тепло, ставить возле источников тепла – происходит резкое расширение, в итоге может произойти взрыв;
  • убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);
  • используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный (не случайный) гибкий резиновый шланг с маркировкой, длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия;
  • соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;
  • нельзя использовать непроверенный баллон;
  • во избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистите горелки. Не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ.
"При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, выдернуть телефонный шнур из розетки", - отметили в ДЧС.

В случае чрезвычайной ситуации – звонить по телефону "101" или "112".

Отметим, что 14 января женщина погибла от взрыва газового баллона в Туркестанской области.

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Елена Беляева
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