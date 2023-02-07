Спасатели МЧС Казахстана приступили к поисково-спасательным работам в Турции

Спасатели МЧС Казахстана приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили. Спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки – разрушенные жилые объекты, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в первом случае это шестиэтажный дом, который находится под угрозой полного обрушения. По информации местных жителей, в доме могут оставаться люди. На данный момент к оперативным поискам приступили кинологические расчеты, в случае обнаружения человека собаки подадут соответствующий сигнал и начнутся работы по извлечению.





Фото: пресс-служба МЧС РК





Во втором случае – это полностью разрушенный жилой дом, где также могут находиться люди.





Фото: пресс-служба МЧС РК





По оперативной информации уже извлечено тело погибшего из-под завалов. Здесь спасатели будут производить разбор конструкций и спускаться вниз под обрушения для дальнейшего проведения поисков.

На обоих объектах спасатели будут работать до полного исключения фактов наличия людей.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля.



В результате, по последним данным, погибли более трех тысяч человек, свыше 20 тыс. пострадали, разрушено 6 тыс. зданий. Для помощи турецким коллегам в страну прибыли казахстанские спасатели и медики.