В Уральске на заправках возник дефицит сжиженного газа

Водители Уральска заявили о том, что большинство мелких заправочных станций топливо не продают либо отпускают только по талонам, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, уточняет КТК, дефицит возник из-за внепланового ремонта на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ). 1 февраля там пришлось приостановить работу одной из установок. А именно этот завод поставляет сжиженный газ в Западно-Казахстанскую область. Ремонт планируют закончить к 18 февраля, а к 23-му предприятие должно заработать в обычном режиме. Сейчас решается, где взять недостающий объем топлива для региона. По данным властей, сейчас в области есть трехсуточный запас в размере 550 тонн.



"С 4 февраля текущего года приостановлена отгрузка в Западно-Казахстанскую область. В настоящий момент проведены переговоры с компанией Zhaikmunai о выделении недостающих объемов. Пока согласовано порядка тысячи тонн для внутреннего рынка области". Руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ ЗКО Асель Абуева

9 декабря 2022 года председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев раскритиковал затянувшийся ремонт на АНПЗ.



1 февраля 2023 года АНПЗ остановил установку каталитического крекинга из-за повышения температурного профиля в регенераторах. Из-за неполадок был уволен первый замгендиректора завода.

В связи с этим 3 февраля председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев посетил с рабочим визитом Атырауский НПЗ, где провел совещание с руководством предприятия.

