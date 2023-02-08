Кыргызстан и Узбекистан начали переговоры по демаркации границы

Первое заседание рабочих групп двух стран по вопросу демаркации границы состоялось 7 февраля, сообщает Zakon.kz.

Сразу после завершения делимитации границы Кыргызстан и Узбекистан перешли к обсуждению демаркации. Первая встреча прошла в Ташкенте 7 февараля в рамках круглого стола "О перспективах стратегического партнёрства Узбекистана и Кыргызстана". Организатором мероприятия выступил Международный институт Центральной Азии, пишет Gazeta.uz.

График встреч для обсуждения распланирован на 2023 год. Второе заседание стороны планируют провести в ближайшее время.

27 января Кыргызстан и Узбекистан объявили о завершении делимитации границы. Садыр Жапаров, президент Кыргызстана, назвал достигнутую договоренность "поистине историческим событием".

Стороны впервые за долгие годы достигли договоренности о совместном управлении водами Кемпир-Абадского водохранилища.

Делимитация границы — это установление направления государственных границ, которые достигнуты путем переговоров. Демаркация — установление специальных знаков.