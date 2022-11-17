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Кыргызстан и Узбекистан решают вопрос с границами

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров Фото: Instagram/kyrgyzpresident
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 17 ноября заявил, что сегодня исторический день, так как в этом вопросе ставится точка, сообщает Zakon.kz.

По информации Sputnik Кыргызстан, 17 ноября парламент КР рассматривал вопрос ратификации соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном и договор о совместном управлении водами Кемпир-Абадского водохранилища.

По словам президента Садыра Жапарова, сегодня исторический день, так как в этом вопросе ставится точка.

"Мы не отдаем, а возвращаем земли, которые ранее отдали. Соглашениям даст оценку история, речь о национальной безопасности. Некоторые депутаты спрашивали, может ли Жапаров отложить рассмотрение, не создавая себе головную боль... Так не получится", – заявил Жапаров.

Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет порядка 1,5 тыс. километров.

20 октября был подготовлен проект договора между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы. Протяженность демаркированной линии государственной границы составляет 2356.666 км.

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