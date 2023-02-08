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Законодательство РК

Резиденции президента РК в нескольких городах передадут детям

Резиденции президента в нескольких городах передадут детям Фото: Zakon.kz
В Актау и Актобе резиденции главы государства будут переданы на нужды детей, сообщает Zakon.kz.

Информацию о передаче резиденций подтвердили в акиматах двух городов. Однако пока в городских администрациях не приняли решения о том, какие организации расположатся там.

"Может быть лагерь круглогодичный, может быть какой-то лечебный центр, реабилитационный центр, может быть детский сад. Сейчас что нам необходимо, это будет согласовываться с государственными органами и законно оформляться. Мы должны передать, мы же не можем просто передать, мы должны его оснастить", — сообщил заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев для 24.kz

Пресс-службе акимата Актау коротко сообщили, что "работа начинается, подробности будут позже", пишет InAktau.

В декабре 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посадил дерево на аллее почетных гостей в резиденции президента Республики Узбекистан "Куксарой" в Ташкенте.

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