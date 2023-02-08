Чиновник и два предпринимателя осуждены за хищение 1,3 млрд тенге

В Акмолинской области вынесли приговор по факту хищения бюджетных средств - 1,3 млрд тенге - при строительстве электроснабжающей подстанции для новой застройки в селе Кызылсуат. Дело расследовано Департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с прокуратурой региона, сообщает Zakon.kz.

По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, обвинительный приговор состоялся в отношении руководителя отдела ЖКХ Целиноградского района, руководителей ТОО "РемСтройСервис ПВ" и ТОО "MS-Energy".

"Всем фигурантам уголовного дела назначено реальное лишение свободы". Пресс-служба АФМ РК

Также сообщается, что осужденные предприниматели и сотрудник ТОО не смогут занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 10 лет, а руководитель ЖКХ пожизненно не сможет занимать должности на госслужбе.

"Приговор не вступил в законную силу". Пресс-служба АФМ РК

6 февраля 2023 года в АФМ рассказали, что в Актобе организовали финансовую пирамиду под видом автоломбарда. Она действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года.