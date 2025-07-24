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Общество

В Астане супругов обвинили в хищении 1,3 млрд тенге, собранных на лечение ребенка

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 21:04 Фото: Zakon.kz
В Астане возбуждено уголовное дело в отношении супругов, подозреваемых в хищении более 1,3 млрд тенге, собранных якобы на лечение их ребенка, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 июля сообщил журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале.

По его данным, Даулет и Толкын Тотакановы собирали средства на операцию сына Альтаира, которому был поставлен тяжелый диагноз. Необходимая сумма (50 млн тенге) была собрана при помощи Instagram-аккаунта ребенка, но родители продолжили сборы, вкладываясь в рекламу и продвигая тему. В результате за четыре года им удалось собрать более 1,3 млрд тенге от более чем 350 тысяч человек.

По информации Козачкова, на реальное лечение ушло около 6 млн тенге, а остальная часть средств пошла на личные нужды – покупку недвижимости, автомобилей, зарубежные поездки и азартные игры.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе столичного суда РК.

"Супруги Тотакановы в период с 2020 по 2024 годы через аккаунт в Instagram (@altair_tota), используя эмоциональные обращения и ложные сведения о болезни своего ребенка, организовали сбор пожертвований якобы на его лечение. При этом значительная часть средств (свыше 1,3 млрд тенге) была потрачена на личные нужды – азартные игры, брендовую одежду, поездки и др.", – сообщили в суде.

Для перевода средств использовались счета самой Тотакановой, ее матери и недееспособной бабушки, умершей в 2021 году.

Им предъявлено обвинение по статье 190 часть 4 пункт 2 (мошенничество в особо крупном размере) и статье 218 часть 2 пункт 1 (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса РК.

Уголовное дело рассматривается в Межрайонном суде по уголовным делам города Астаны.

Сегодня, 24 июля, стало известно, что в Казахстане хотят пересмотреть закон о благотворительных фондах. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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