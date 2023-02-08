У "Барыса" осталось шесть игр, чтобы попасть в зону плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный клуб "Барыс" продолжает борьбу за попадание в восьмерку лучших команд Восточной конференции. Для этого астанчанам необходимо выиграть оставшиеся шесть игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, сообщает Zakon.kz.

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При этом нельзя забывать, что, помимо "Барыса", за 8-е место в плей-офф борются еще три коллектива – "Трактор", "Нефтехимик" и "Амур". Но, с другой стороны, при успешном выступлении казахстанской дружины надо ждать потери очков от этих трех конкурентов.

Идущий на 7-й позиции "Адмирал" вряд ли подпустит своих преследователей.

"Нам надо биться до конца, независимо от всяких раскладов, воевать за каждые очки, теоретически шансы на плей-офф есть. Надо бороться, показать нашим болельщикам, что мы играем за них, за Казахстан, за всех, кто переживает за "Барыс". У нас не самый звездный состав, плюс играем без нашей главной звезды – Вея. Нам надо действовать без ошибок, выкладываться на сто процентов в каждой игре, каждом периоде, на каждом вбрасывании. Если сыграем так же, как против ЦСКА, то добьемся успеха", – сказал Юлиус Гудачатек, вратарь ХК "Барыс".

И еще один немаловажный фактор, который не в пользу астанчан, это то, что подопечные Андрея Скабелки идут сейчас на последнем 11-м месте Восточной конференции и провели больше всех матчей в КХЛ (62).

У трех конкурентов имеется запас игр перед "Барысом".

Фото: hcbarys.kz

Перед решающими битвами, чтобы запрыгнуть в зону плей-офф, "Барыс" получил неделю паузы, чтобы отдохнуть и привести в порядок игровые комбинации, а также вернуть в состав ряд травмированных хоккеистов, в первую очередь, главного бомбардира команды Линдена Вея. Три из оставшихся шести игр по расписанию чемпионата КХЛ столичный клуб проведет на выезде.

Только один матч из этого списка можно считать рядовым – встречу с "Куньлунем", китайцы уже ни на что не претендуют, как и ХК "Сочи". Обе команды завершили борьбу за выход в плей-офф.

Фото: hcbarys.kz

Расписание матчей казахстанского клуба до конца регулярного чемпионата КХЛ выглядит так:

13 февраля: "Барыс" – СКА.

15 февраля: "Барыс" – Динамо (Минск).

18 февраля: "Куньлунь Ред Старс" – "Барыс".

20 февраля: "Авангард" – "Барыс".

22 февраля: "Сибирь" – "Барыс".

24 февраля: "Барыс" – "Локомотив".

Тем временем стали известны 7 из 16 участников Кубка Гагарина-2023. Это СКА, "Торпедо", "Локомотив", ЦСКА, "Динамо" (Москва), "Сибирь" и "Ак Барс".

