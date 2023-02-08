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Токаев дал ряд поручений бизнес-омбудсмену

Токаев дал ряд поручений бизнес-омбудсмену Фото: akorda.kz
8 февраля президент Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по защите прав предпринимателей Рустама Журсунова. Глава государства заслушал информацию бизнес-омбудсмена о проделанной работе и планах по дальнейшей поддержке и защите интересов отечественного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев дал Рустаму Журсунову ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению.

По данным бизнес-омбудсмена, за 2022 год поступило 4408 обращений, из которых 1530 (34%) разрешены положительно и по 1030 (23%) даны разъяснения. В прошлом году им проведены встречи с предпринимателями во всех регионах страны.

Как сообщил уполномоченный, в прошлом году приняты поправки в законодательство, призванные усилить борьбу с рейдерством и защиту бизнеса от незаконного вмешательства госорганов.

Президенту также были представлены сведения по исполнению его поручений, направленных на внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.

Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Турции в Астане.

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