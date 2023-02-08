Токаев дал ряд поручений бизнес-омбудсмену
Касым-Жомарт Токаев дал Рустаму Журсунову ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению.
По данным бизнес-омбудсмена, за 2022 год поступило 4408 обращений, из которых 1530 (34%) разрешены положительно и по 1030 (23%) даны разъяснения. В прошлом году им проведены встречи с предпринимателями во всех регионах страны.
Как сообщил уполномоченный, в прошлом году приняты поправки в законодательство, призванные усилить борьбу с рейдерством и защиту бизнеса от незаконного вмешательства госорганов.
Президенту также были представлены сведения по исполнению его поручений, направленных на внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.
Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Турции в Астане.