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Токаев посетил посольство Турции

Токаев посетил посольство Турции Фото: akorda.kz
8 февраля Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Турции в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды отмечено, что президент Казахстана выразил сочувствие и поддержку братскому народу в связи с катастрофическими последствиями сильного землетрясения на юго-востоке Турции.

Токаев посетил посольство Турции

Фото: akorda.kz

Он сообщил о том, что Казахстан окажет всестороннюю помощь Турции.

Также сказано, что президент оставил запись в книге соболезнований.

Токаев посетил посольство Турции

Фото: akorda.kz

"Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате разрушительного землетрясения в Турции. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования всему братскому турецкому народу", – написал глава государства.

Токаев посетил посольство Турции

Фото: akorda.kz

Утром 8 февраля Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турции. 

Кроме того, в Турцию 8 февраля вылетает вторая группа казахстанских спасателей и медиков. Первая была направлена 7 февраля. 

Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев, прибывший на место, рассказал об обстановке. По его словам, в настоящее время ведутся работы по разбору завалов по улице Атагюль в Газиантепе.

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Землетрясения в Турции Токаев Касым-Жомарт Казахстан Турция
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