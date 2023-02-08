Вторая группа казахстанских спасателей и медиков вылетает в Турцию

Еще один борт со спасателями Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана вылетает в Турцию для расширения возможностей по оказанию помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее поручение, как уточнили в ведомстве, дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В составе второго эшелона – 60 человек личного состава, среди которых спасатели, медики Центра медицины катастроф МЧС, кинологические расчеты". Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

На вооружении у сил быстрого реагирования МЧС порядка 150 видов аварийно-спасательных инструментов и оборудования, и более 160 видов медикаментов.

"По согласованию с центральным штабом по ликвидации последствий землетрясения, вторая группа МЧС Казахстана присоединится к поисково-спасательным работам в городе Газиантеп. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек". Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

В ведомстве отметили, что инструктаж для спасателей перед отправкой провел министр по ЧС Юрий Ильин. Он отметил, что на спасателей возложены как ответственные задачи по поиску и спасению людей, так и надежды со стороны граждан Турции на возможность как можно скорее справиться с последствиями землетрясения. Министр пожелал спасателям благополучно вернуться к родным и близким.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Направленные в Турцию казахстанские спасатели представлены опытными профессионалами, имеющими практические навыки оперативного участия в спасении граждан и ликвидации различных видов ЧС", - добавили в пресс-службе.

Новость по теме В Турции во время землетрясения пропал казахстанец

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в Турции и Сирии утром 6 февраля 2023 года. Согласно последним данным, количество погибших в двух странах превысило 7800 человек, пострадали - более 30 тыс.

7 февраля по поручению главы государства в Турцию вылетели спецбортом МЧС казахстанские спасатели и медики. Этим же спецбортом вечером в Астану из Турции прилетели 16 казахстанцев и два кыргызстанца. По данным Министерства иностранных дел РК, в Турции могут находиться около 75 тыс. казахстанцев.

8 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.