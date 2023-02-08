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Казахстанские спасатели вытащили женщину из-под завалов в Турции

Казахстанские спасатели вытащили из-под завалов женщину в Турции Фото: скриншот видео
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям поделились оперативными кадрами поисково-спасательных работ и работ по демонтажу конструкций домов, поврежденных в результате землетрясения, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что ранее прибывшие в Турцию казахстанские спасатели были поделены на две группы и определены на объекты повышенной сложности.

"За истекшие сутки первая группа обследовала шестиэтажный дом, имеющий сильный наклон, дом продолжает проседать, спасатели работают в сложнейших условиях. Проведено деблокирование и доступ к дому, при поисках были обнаружены и извлечены тела погибших трех женщин, идет расчистка завалов, вывоз строительных конструкций. Вторая группа обследовала два полностью разрушенных девятиэтажных дома, а также совместно с местными спасателями извлекли живого человека – пострадавшую женщину. На данном же объекте спасатели обнаружили одного погибшего".Пресс-служба МЧС РК

По данным МЧС Казахстана, на месте разрушений складывается сложная ситуация.

"Спасатели предпринимают все необходимые меры для быстрого поиска людей среди завалов. Работы проводятся в круглосуточном режиме".Пресс-служба МЧС РК

Разрушительное землетрясение произошло в Турции и Сирии утром 6 февраля 2023 года. Согласно последним данным, количество погибших в двух странах превысило 7800 человек, пострадали – более 30 тыс.

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7 февраля по поручению главы государства в Турцию вылетели спецбортом МЧС казахстанские спасатели и медики. Этим же спецбортом вечером в Астану из Турции прилетели 16 казахстанцев и два кыргызстанца. По данным Министерства иностранных дел РК, в Турции могут находиться около 75 тыс. казахстанцев.

8 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

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Вторая группа казахстанских спасателей и медиков вылетает в Турцию

Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, вылетевший в Турцию с первой группой казахстанских спасателей и медиков, ранее рассказал, что в целом обстановка сложная.

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