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Казахстанец заявил, что его похитили и пытали полицейские

деньги, Алматинская область Фото: Zakon.kz
В Сети появилось видео, где мужчина из поселка Жетыген заявил, что якобы неизвестные сотрудники ДП Алматинской области похитили его с братом, пытали, избивали и вымогали 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Далее мужчина отметил, что после передачи денег их с братом отпустили.

В ДП Алматинской области прокомментировали это видео.

"По заявлению автора видеообращения зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время сотрудниками Управления собственной безопасности проводятся все необходимые процессуальные мероприятия", – сообщили в полиции.

Ели доводы заявителя подтвердятся, то в отношении виновных должностных лиц будут приняты меры в соответствии с законодательством. 

Кроме того, в ДП предупредили, что за заведомо ложный донос и дачу заведомо ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность.

В Казахстане похитили гражданина Индии и требовали 200 тыс. долларов. Его удерживали в квартире и угрожали ему насилием.

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