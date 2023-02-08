Казахстанец заявил, что его похитили и пытали полицейские

В Сети появилось видео, где мужчина из поселка Жетыген заявил, что якобы неизвестные сотрудники ДП Алматинской области похитили его с братом, пытали, избивали и вымогали 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Далее мужчина отметил, что после передачи денег их с братом отпустили.

В ДП Алматинской области прокомментировали это видео.

"По заявлению автора видеообращения зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время сотрудниками Управления собственной безопасности проводятся все необходимые процессуальные мероприятия", – сообщили в полиции.

Ели доводы заявителя подтвердятся, то в отношении виновных должностных лиц будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Кроме того, в ДП предупредили, что за заведомо ложный донос и дачу заведомо ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность.

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