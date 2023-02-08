Какая погода ожидает казахстанцев 9 февраля

Казахстанские синоптики поделились прогнозом погоды на 9 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на юге, юго-востоке, востоке, севере страны будет по-прежнему оказывать влияние ложбина циклона.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды: в северной половине республики пройдет снег с низовой метелью, на юге, юго-востоке ожидаются осадки, временами на юге, в горных и предгорных районах – сильные осадки в виде дождя и снега, на востоке страны – сильный снег". РГП "Казгидромет"

По республике, как отметили синоптики, ожидаются усиление ветра, туман, на юге, юго-западе, юго-востоке – гололед.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 9-11 февраля 2023 года.