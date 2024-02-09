Очень сильный ветер: какая погода ждет казахстанцев 9 февраля

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на пятницу, 9 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромет", циклон с центром над Самарой и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние практически на всей территории Казахстана. Пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере – сильные осадки. По РК ожидаются гололед, туман, усиление ветра, на северо-западе, севере – очень сильный ветер с метелью.



"На востоке Акмолинской, на юге, востоке Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на западе, севере, в центре Абайской области, ночью на юге, востоке Костанайской области временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20:00 8 февраля, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 66 участках автодорог республиканского значения в 11 областях.

