Контрабандное золото на 10 млн тенге пытались ввезти в Казахстан

Пограничная служба КНБ РК продолжает выявлять факты незаконного перемещения товаров через государственную границу, сообщает Zakon.kz.

О пресечении ввоза контрабандной продукции сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В феврале 2023 года сотрудники пограничной службы КНБ на автомобильном пункте пропуска "Карасу" Жамбылской области пресекли попытку провоза иностранцами крупной партии электронных сигарет без сопроводительных документов на сумму более 370 млн тенге.

"В международном аэропорту Алматы на международном рейсе сообщением "Стамбул – Алматы" задержали казахстанку, которая пыталась ввезти без сопроводительных документов изделия из золота на сумму около 10 млн тенге". Пресс-служба КНБ РК

Задержанных передали в территориальные подразделения КГД МФ РК для дальнейшего разбирательства.

28 января в КНБ сообщили, что на границе Казахстана задержали иностранца с героином и психотропными веществами.