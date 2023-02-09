Взрыв газа в Новосибирске: двое погибли, 15 квартир разрушено

В четверг 9 февраля в Новосибирске произошел взрыв газа. Спасатели и пожарные разгребают завалы. Из дома эвакуировали 50 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, пятнадцать квартир разрушены, погибли два человека.

"В результате взрыва газа в одной из квартир произошло обрушение межэтажных перекрытий с первого по пятый этажи и пожар с пятого по третий этажи, разрушены 15 квартир", – сказал собеседник агентства.

По данным экстренных служб, эпицентр взрыва газовоздушной смеси находился в квартире второго подъезда на третьем этаже.

Как сообщали ранее похожий случай произошел у нас в Актюбинской области в поселке Петропавловка Каргалинского района в частном доме взорвался газовый баллон. Это было два дня назад. При взрыве газа пострадали пожилые люди. Они к счатью остались живы, хотя и находятся в больнице.