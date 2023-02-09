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Законодательство РК

Подозреваемый в участии в массовых беспорядках экстрадирован из Беларуси в Казахстан

Подозреваемый в участии в массовых беспорядках экстрадирован из Беларуси в Казахстан Фото: pexels
9 февраля 2023 года сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана при содействии Интерпола из Беларуси экстрадирован казахстанец, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным надзорного органа, его подозревают в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области.

"После совершения преступления указанное лицо скрылось от органов уголовного преследования и объявлено в международный розыск. В настоящее время подозреваемый доставлен в Казахстан и водворен в следственный изолятор".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также сказано, что по казахстанскому уголовному законодательству за совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

18 января в Генпрокуратуре рассказали, почему не могут экстрадировать Мухтара Аблязова. В ведомстве уточнили, что проблемы с экстрадицией беглого банкира возникают из-за отсутствия соответствующего договора с Францией.

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