Подозреваемый в участии в массовых беспорядках экстрадирован из Беларуси в Казахстан

9 февраля 2023 года сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана при содействии Интерпола из Беларуси экстрадирован казахстанец, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным надзорного органа, его подозревают в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области.

"После совершения преступления указанное лицо скрылось от органов уголовного преследования и объявлено в международный розыск. В настоящее время подозреваемый доставлен в Казахстан и водворен в следственный изолятор". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также сказано, что по казахстанскому уголовному законодательству за совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

18 января в Генпрокуратуре рассказали, почему не могут экстрадировать Мухтара Аблязова. В ведомстве уточнили, что проблемы с экстрадицией беглого банкира возникают из-за отсутствия соответствующего договора с Францией.