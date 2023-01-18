В Генпрокуратуре рассказали, почему не могут экстрадировать Мухтара Аблязова

В кулуарах Мажилиса Парламента РК заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев рассказал, что проблемы с экстрадицией беглого банкира Мухтара Аблязова возникают из-за отсутствия соответствующего договора с Францией, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель Генерального прокурора, по материалам из Казахстана и своим материалам прокуратура Франции уже возбудила уголовное дело.

"Следственный судья, как вы знаете, по этим материалам принял решение о задержании Аблязова в свое время. Аблязов и его адвокаты обжаловали эти решения следственного суда. Суд частично, буквально по одному моменту, удовлетворил ходатайство о содержании под стражей. Но прокуратура Франции это апелляционное решение обжаловала, и оно находится на рассмотрении. Пока более вышестоящие инстанции решение об этом не приняли". Асет Чиндалиев

Также на пленарном заседании депутаты ратифицировали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Францией. Но этот документ не направлен на экстрадицию преступников.

"Этот договор не распространяется на экстрадицию. Я же говорю, есть три вида договоров. Первый договор – это об оказании правовой помощи, который только что принят Мажилисом Парламента. Он предусматривает оказание правовой помощи по проведению некоторых следственных действий. Есть договора о выдаче, этот договор как раз и предусматривает экстрадицию. Такого договора у нас с Францией нет". Асет Чиндалиев

По его словам, Казахстан может слать только запросы о выдаче беглого банкира.

"В свое время мы отправляли запрос, но у нас договора с Францией сейчас нет. Мы руководствуемся в настоящее время договором на принципах взаимности. То есть до этого мы направили свои запросы, они уведомляют на принципах взаимности. Что касается экстрадиции, то мы, если направляем запрос об экстрадиции без договора о взаимности, то Франция уже рассматривает сама: даст или не даст". Асет Чиндалиев

В Казахстане суд признал Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств "БТА Банка", ущерб превышает 7,5 млрд долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в республике экстремистской организацией. Кроме того, Аблязова заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

В данный момент экс-банкир находится во Франции. Недавно стало известно, что французский Национальный суд по правам беженцев (CNDA) отказал Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища.