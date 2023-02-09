"Реал" установил рекорд клубного чемпионата мира по футболу

Испанский "Реал" стал рекордсменом чемпионата мира по футболу среди клубов. Мадридский коллектив пятый раз за свою историю сыграет в финале турнира, сообщает Zakon.kz.

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Накануне подопечные итальянского специалиста Карло Анчелотти в полуфинале клубного первенства не оставили шансов "Аль-Ахли" из Каира – 4:1.





Тем самым королевский клуб повторил успех, которого они добились 4 раза до этого. Во всех четырех финалах "галактикос" неизменно становились чемпионами.

"Сливочные" по финалам на клубных чемпионатах опередили своих земляков из "Барселоны", которая также 4 раза была на решающей стадии. По два финала имеют в своем активе "Челси", "Коринтианс", "Бавария" и "Ливерпуль".

Теперь 11 февраля "Реал" за титул сразится с "Аль-Хилалем" из Саудовской Аравии, который днем ранее сенсационно переиграл бразильцев из "Фламенго".