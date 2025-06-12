"Реал" объявил состав своих футболистов на клубный чемпионат мира
На американский турнир "сливочные" поедут в самом сильнейшем составе. Команда Алонсо является одним из главных фаворитов предстоящих состязаний.
На футбольных полях США "Реал" будет представлен следующим заявочным списком:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Фран Гонсалес и Серхио Местре.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Трент Александер-Арнолд, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Дин Хейсен, Хакобо Рамон, Юссеф Энрикес, Рауль Асенсио, Хесус Фортеа и Диего Агуадо.
Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос, Марио Мартин и Чема Андрес.
Нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас, Гонсало Гарсия и Виктор Муньос.
Мадридский клуб начнет свое выступление на этом турнире 18 июня поединком против саудовского "Аль-Хилаля". Затем в групповом раунде вице-чемпион Испании-2025 сыграет с "Пачукой" (Мексика) и "Ред Булл Зальцбург" (Австрия).
В матче-открытии КЧМ-2025 местный "Интер Майами" во главе с Лионелем Месси встретится с "Аль-Ахли" из Египта.