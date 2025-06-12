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Спорт

"Реал" объявил состав своих футболистов на клубный чемпионат мира

Футбол Состав КЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 10:48 Фото: Instagram/realmadrid
14 июня в США стартует клубный чемпионат мира по футболу. За несколько дней до начала этих соревнований главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо назвал заявку своей команды, куда вошли 34 игрока, сообщает Zakon.kz.

На американский турнир "сливочные" поедут в самом сильнейшем составе. Команда Алонсо является одним из главных фаворитов предстоящих состязаний.

На футбольных полях США "Реал" будет представлен следующим заявочным списком:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Фран Гонсалес и Серхио Местре.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Трент Александер-Арнолд, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Дин Хейсен, Хакобо Рамон, Юссеф Энрикес, Рауль Асенсио, Хесус Фортеа и Диего Агуадо.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос, Марио Мартин и Чема Андрес.

Нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас, Гонсало Гарсия и Виктор Муньос.

Мадридский клуб начнет свое выступление на этом турнире 18 июня поединком против саудовского "Аль-Хилаля". Затем в групповом раунде вице-чемпион Испании-2025 сыграет с "Пачукой" (Мексика) и "Ред Булл Зальцбург" (Австрия).

В матче-открытии КЧМ-2025 местный "Интер Майами" во главе с Лионелем Месси встретится с "Аль-Ахли" из Египта.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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