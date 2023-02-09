Гарик Харламов стал казахстанцем: шутливый ролик обсуждают в сети
Как гласит подпись к видео: "Гарик Харламов получил гражданство Казахстана". Голос за кадром отмечает, что шоумен женился на казахстанке и получил гражданство Казахстана.
Также сказано, что артист сменил имя на Гарифолла Харламулы. Кроме того, приобрел особняк в Кызылорде.
Экс-участник КВН с юмором отреагировал на "перемены" в его в жизни.
"Если что, ищите меня там! Ваш Гарифулла!" – написал он.
Такой же ролик размещен в YouTube. В описании к нему сказано: "Данный видеоматериал создан в развлекательных целях. Все персонажи и события являются выдуманными".
Комментаторы остались весьма довольны и задаются вопросом: "Скоро выйдет "Камеди Юрта"?
- Теперь Шаурма от Гарифулла во всех городах Казахстана!
- Я с Кызылорды, отвечаю его тут нет!
- Еду в гости! Ставь чайник.
- Давайте к нам на беш. Надо уважить, отказываться нельзя, – шутят пользователи.
В конце 2022 года Гарик Харламов переделал знаменитое фото с Месси и Роналду: на фотографиях с футболистами теперь присутствуют ведущая Лариса Гузеева, резидент "Comedy Club" Андрей Бебуришвили и даже английский бульдог.