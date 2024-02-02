Гарик Харламов расстался с возлюбленной

Российский комик, звезда Comedy Club Гарик Харламов расстался со своей девушкой, актрисой Катериной Ковальчук, сообщает Zakon.kz.

О том, что он сейчас не состоит в романтических отношениях, юморист заявил в одном из шоу, пишет Lenta.ru.

Ведущая проекта, изучив персональный гороскоп Харламова, рассказала, что ему бы хорошо подошла женщина, с которой они могли бы вести интеллектуальные споры. При этом такая женщина держала бы его под каблуком. Затем ведущая извинилась в камеру перед возлюбленной комика, предполагая, что той могут быть неприятны ее слова.

"Ты сейчас извиняешься в пустоту. Ее (возлюбленной) нет", – отреагировал Харламов.

Другими подробностями личной жизни он не поделился.

Слухи о расставании шоумена с Ковальчук ранее уже появлялись в соцсетях, однако звезда Comedy Club их опровергал.





Харламов впервые появился на публике с Ковальчук в июне 2021 года. Они вместе посетили матч сборной России со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, их роман начался еще в 2020 году. До этого Харламов был женат на актрисе Кристине Асмус, с которой прожил в браке семь лет.