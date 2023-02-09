Айжан Байзакова обратилась к будущей невесте брата

Казахстанский блогер Айжан Байзакова в stories опубликовала диалог с братом и предостерегла девушек, мечтающих выйти замуж за Алихана, сообщает Zakon.kz.

Во время разговора Алихан задается вопросом: "Зачем мне уметь готовить?"

На что сестра задает встречный вопрос: "Кто будет готовить, если после женитьбы жена заболеет?"





"Если жена заболеет – закажу ей вкусную еду. Если не будет интернета, я могу яичницу приготовить. Берешь сковородку, разогреваешь масло и жаришь", – сказал Алихан.

В продолжении Байзакова добавила, что в Турции и Грузии в основном готовят мужчины.

Однако брат заявил, что мы живем в Казахстане.

"У нас мужчины зарабатывают деньги", – уточнил он.

Заключая разговор, Байзакова обратилась к девушкам.

"Девочки, если вы хотите замуж, знайте, он готовить не умеет. У нас мужики просто кайфуют. Вот он пришел на готовую еду и все, даже мусор не выкидывает. Только за деньги". Айжан Байзакова

14 декабря Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет.