Я знала, что получу все: Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет

Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова 13 декабря 2022 года в Instagram-Stories опубликовала архивное фото, сообщает Zakon.kz.

Блогер уточнила, что на фото ей лет 18.

"Кто мог подумать, что эта дама даст жару? Но даже тогда я знала, что получу все, что захочу. Это наша Байзаковская черта, мимо нас ничего не пройдет". Айжан Байзакова

Фото: Instagram/bayzakova



В конце сентября 2022 года стало известно, что Айжан Байзаковой сделали предложение руки и сердца. 20 октября блогер с женихом провели обряд "неке қию", а 22 октября прошла свадьба. После свадьбы Айжан Байзакова с мужем отправились в медовый месяц на Мальдивы.

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Также Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с супругом, а также о том, как она относится к свекрови.