Задержание брата блогера Айжан Байзаковой прокомментировали в полиции
Фото: Instagram/baizaakov
7 августа 2024 года в соцсетях появилась информация о якобы задержании брата известного казахстанского блогера Айжан Байзаковой Алихана, сообщает Zakon.kz.
В пабликах утверждалось, что Алихана Байзакова якобы задержали по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег. Кроме того, во время обыска у него нашли оружие.
Однако эту информацию не подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
"Департамент полиции города Алматы сообщает, что указанный гражданин был доставлен в полицию в качестве свидетеля. После проведения следственных действий, он был отпущен", – прокомментировали в ведомстве.
Отметим, что ранее Айжан Байзакова напугала своих подписчиков, опубликовав видео с неоднозначным началом: "Пришло время рассказать! Он поднимает на меня руку... вырвал мне все волосы... не дает мне выйти из дома без него".
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