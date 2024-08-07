Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Задержание брата блогера Айжан Байзаковой прокомментировали в полиции

Задержание брата блогера Айжан Байзаковой прокомментировали в полиции, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 17:33 Фото: Instagram/baizaakov
7 августа 2024 года в соцсетях появилась информация о якобы задержании брата известного казахстанского блогера Айжан Байзаковой Алихана, сообщает Zakon.kz.

В пабликах утверждалось, что Алихана Байзакова якобы задержали по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег. Кроме того, во время обыска у него нашли оружие.

Однако эту информацию не подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.


"Департамент полиции города Алматы сообщает, что указанный гражданин был доставлен в полицию в качестве свидетеля. После проведения следственных действий, он был отпущен", – прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что ранее Айжан Байзакова напугала своих подписчиков, опубликовав видео с неоднозначным началом: "Пришло время рассказать! Он поднимает на меня руку... вырвал мне все волосы... не дает мне выйти из дома без него".

Читайте также

19-й ребенок родился в знаменитой семье в Петропавловске
19-й ребенок родился в знаменитой семье в Петропавловске
Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан
Главный бухгалтер алматинской гимназии за хищение 34 млн получила условный срок
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители
В Алматы и Шымкенте провели задержания 15 возможных участников ОПГ "Дикого Армана"
Ирина Капитанова
ДП Алматы Байзакова Айжан Алматы 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения
МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: