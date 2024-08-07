Задержание брата блогера Айжан Байзаковой прокомментировали в полиции

7 августа 2024 года в соцсетях появилась информация о якобы задержании брата известного казахстанского блогера Айжан Байзаковой Алихана, сообщает Zakon.kz.

В пабликах утверждалось, что Алихана Байзакова якобы задержали по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег. Кроме того, во время обыска у него нашли оружие.

Однако эту информацию не подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.





"Департамент полиции города Алматы сообщает, что указанный гражданин был доставлен в полицию в качестве свидетеля. После проведения следственных действий, он был отпущен", – прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что ранее Айжан Байзакова напугала своих подписчиков, опубликовав видео с неоднозначным началом: "Пришло время рассказать! Он поднимает на меня руку... вырвал мне все волосы... не дает мне выйти из дома без него".