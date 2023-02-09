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Казахстанские спасатели вытащили из-под завалов еще троих выживших

Казахстанские спасатели вытащили из под завалов еще трех выживших Фото: скриншот видео
На одном из объектов в турецком Газиантепе казахстанские спасатели вытащили из-под завалов трех выживших. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сказано в пресс-службе ведомства, один пожилой и двое молодых мужчин были извлечены из-под руин упавшего девятиэтажного дома.

"Казахстанские спасатели пробились к ним первыми и передали людей своим коллегам из Турции и медицинским службам. Работы проводились в особо сложных условиях под угрозой обрушения конструкций в течение двух суток круглосуточно".Пресс-служба МЧС РК

Для обнаружения людей активно привлекались кинологический расчет и специальные поисковые приборы.

Стоит отметить, что на видео казахстанские спасатели находятся внизу под разрушенными конструкциями и оттуда передают людей наверх турецким коллегам.

"Казахстанцы находятся в самом низу под конструкциями, которые тоже могут обрушиться. Специальный лаз делался на протяжении почти двух суток, разбирались конструкции, чтобы попасть вниз под обрушения".Пресс-служба МЧС РК

8 февраля стало известно о том, что казахстанские спасатели вытащили женщину из-под завалов. По данным МЧС, на месте разрушений складывается сложная ситуация.

Также для помощи и поисков в Турцию вылетели родственники и друзья пропавших казахстанцев.

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МЧС РК Казахстан Турция
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