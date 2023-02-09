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Брат пропавшего без вести в Турции казахстанца: Надежды тают

надежды тают поиски казахстанцы Турция Фото: Anadolu Agency
Казахстанцы, прибывшие в Турцию на поиски своих родственников и друзей, отмечают, что раскопки идут вяло, несмотря на то, что там есть выжившие, сообщает Zakon.kz.

В сообщениях, размещенных в telegram-канале Rescue KZ, сказано: "Нужна техника, краны, люди, которые ускорят процесс. Счет идет на минуты, нужна максимальная помощь".

Брат пропавшего без вести казахстанца Мирболата Курмашева обратился ко всем неравнодушным.

"Ребята, нужно все, что поможет найти наши ребят. Кран от 70 тонн, FPV дроны или радиоуправляемые машины с камерой, тепловизоры, аудиосенсоры. Очень нуждаемся".


По его словам, их друзья лежат под завалами.

"К сожалению, никакой техники не было представлено, спасателей здесь тоже уже нет. К сожалению, надежды тают. Честно сказать, уже не знаю, что делать. Все, что в голову приходило, мы сделали", – сказал Алмат Курмашев.

Кроме того, он уточнил, что на месте очень холодно.

Вечером 8 февраля под завалами обнаружили казахстанку Сабину Мамадьярову.

Ранее посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи рассказал о четырех пропавших без вести казахстанцах. Трое пропали в провинции Хатай, в их числе была Сабина, один – в городе Адана.

По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, погибших уже 12 391 человек, получивших ранения – 62 914.

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