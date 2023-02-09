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"Появилась надежда": друг пропавшего в Турции казахстанца рассказал о начале работ

"Появилась надежда": брат пропавшего в Турции казахстанца рассказал о начале работ Фото: Anadolu Agency
Друг пропавшего без вести в Турции казахстанца Мирболата Курмашева – Магжан Мадиев – рассказал, что начаты работы по разбору завалов и поиску выживших, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Instagram-Stories 9 февраля 2023 года.

Фото: Instagram/madiyev

"Кран начал работу. Появилась надежда... Только что с той стороны вытащили живыми троих подростков. Дает надежду, что есть живые внутри (завалов. – Прим. ред.)", – написал Магжан Мадиев.


Также брат пропавшего без вести в Турции казахстанца Мирболата Курмашева – Алмат Курмашев – обратился ко всем неравнодушным, которых предупредил о мошенниках:

"Друзья! Пожалуйста, никому не отправляйте деньги. Активизировались мошенники. Есть официальные фонды, отправляйте туда. Я официально не веду сборы".

Ранее Алмат Курмашев рассказывал, что надежды на спасение из-под завалов выживших тают, так как "никакой техники не было представлено, спасателей здесь тоже уже нет".

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8 февраля 2023 года посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи рассказал о четырех пропавших без вести казахстанцах. Трое пропали в провинции Хатай, в их числе была Сабина, один – в городе Адана. Вечером этого дня под завалами обнаружили казахстанку Сабину Мамадьярову.

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Землетрясения в Турции Казахстан Турция
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