Женис Касымбек высказался о рисках дефицита воды в Астане

Фото: Zakon.kz

Аким Астаны Женис Касымбек на пресс-конференции в правительстве 27 февраля 2024 года рассказал о ситуации с обеспечением водой столицы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Градоначальник сообщил, что объем воды достаточен при существующих темпах строительства города на ближайшие 2,5 – 4 года. "Но мы работу продолжаем. Проблем с водой не будет. Такая же ситуация по теплу: если в прошлые годы в отопительный сезон заходили с дефицитом, то сейчас даже в самые холодные дни – недели две назад, буквально, имели профицит тепла за счет нового источника", - резюмировал аким Астаны. Напомнил, что в июне 2023 года в Астане были проблемы с обеспечением водой. Читайте также В Астане демонтируют крупный фонтан-солнце Прокуратура Алматы назвала один из популярных видов мошенничества Как получить компенсацию из-за подорожания электроэнергии в Алматы

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