Женис Касымбек высказался о рисках дефицита воды в Астане
Фото: Zakon.kz
Аким Астаны Женис Касымбек на пресс-конференции в правительстве 27 февраля 2024 года рассказал о ситуации с обеспечением водой столицы, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Градоначальник сообщил, что объем воды достаточен при существующих темпах строительства города на ближайшие 2,5 – 4 года.
"Но мы работу продолжаем. Проблем с водой не будет. Такая же ситуация по теплу: если в прошлые годы в отопительный сезон заходили с дефицитом, то сейчас даже в самые холодные дни – недели две назад, буквально, имели профицит тепла за счет нового источника", - резюмировал аким Астаны.
Напомнил, что в июне 2023 года в Астане были проблемы с обеспечением водой.
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