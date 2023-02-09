Еще шесть землетрясений зафиксировали в Турции

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал шесть землетрясений в центральной и восточной частях Турции, сообщает Zakon.kz.

По данным EMSC, землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в 44 км от Кахраманмараш и в 12 км к востоку-востоку от Бахче.

Также сообщается о пяти зафиксированных землетрясениях:

магнитудой 3,4 - в 62 км к северо-западу от Кахраманмараша и в 12 км к северо-востоку от Гёксуна;

магнитудой 4,3 - в 52 км к северо-западу от Кахраманмараша и в 15 км к востоку от Гёксуна;

магнитудой 3,3 - в 64 км к ЗСЗ от Адыямана и в 29 км к северу от Гёльбаши;

магнитудой 3,4 - в 62 км к северо-востоку от Кахраманмараша и в 16 км к юго-востоку от Эльбистана;

магнитудой 3,5 - в 61 км к северо-западу от Диярбакыра и в 11 км к северу от Диджле.

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Разрушительное землетрясение произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года. Согласно последним данным, число погибших выросло до 12,3 тыс. человек.