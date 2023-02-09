Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Еще шесть землетрясений зафиксировали в Турции

Новое землетрясение зафиксировано в центральной части Турции Фото: Anadolu Agency
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал шесть землетрясений в центральной и восточной частях Турции, сообщает Zakon.kz.

По данным EMSC, землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в 44 км от Кахраманмараш и в 12 км к востоку-востоку от Бахче.

Также сообщается о пяти зафиксированных землетрясениях:

  • магнитудой 3,4 - в 62 км к северо-западу от Кахраманмараша и в 12 км к северо-востоку от Гёксуна;
  • магнитудой 4,3 - в 52 км к северо-западу от Кахраманмараша и в 15 км к востоку от Гёксуна;
  • магнитудой 3,3 - в 64 км к ЗСЗ от Адыямана и в 29 км к северу от Гёльбаши;
  • магнитудой 3,4 - в 62 км к северо-востоку от Кахраманмараша и в 16 км к юго-востоку от Эльбистана;
  • магнитудой 3,5 - в 61 км к северо-западу от Диярбакыра и в 11 км к северу от Диджле.

Новость по теме

"Появилась надежда": друг пропавшего в Турции казахстанца рассказал о начале работ

Разрушительное землетрясение произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года. Согласно последним данным, число погибших выросло до 12,3 тыс. человек.

Читайте также

"Появилась надежда": друг пропавшего в Турции казахстанца рассказал о начале работ

Казахстанские спасатели вытащили из-под завалов еще троих выживших

Брат пропавшего без вести в Турции казахстанца: Надежды тают

Динара Халдарова
Землетрясения в Турции Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
гражданство юморист Казахстан
Гарик Харламов стал казахстанцем: шутливый ролик обсуждают в сети
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления