Землетрясение в Турции: число погибших выросло до 12,3 тысячи человек

При землетрясении в Турции погибли 12 391 человек. Такие данные приводит агентство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), сообщает Zakon.kz.

Кроме того Анадолу сообщает о 62 914 получивших ранения в результате землетрясений в Кахраманмараше.

Цифры продолжают расти, под завалами все еще остаются пострадавшие. В условиях зимних холодов возможностей извлечь их оттуда живыми все меньше.

Ранее поступали данные о 9 тыс. погибших и 38,2 тыс. пострадавших.

Казахстанцы также были и еще остаются среди пострадавших. При этом в Астану из Турции вернулись 16 казахстанцев. Людей эвакуировали из города Газиантеп на самолете, который ранее доставил туда казахстанских спасателей. Волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. В целом в ликвидации последствий стихийного бедствия помогают спасатели 36 стран, в том числе и Казахстана.



Утром 6 февраля 2023 года в центральной части Турции произошло мощное землетрясение, разрушившее дома. Днем землетрясение повторилось. Оно ощущалось в Грузии, Армении, Ираке и других странах.