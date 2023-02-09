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На месте кладбища в Астане передумали строить шестиполосную дорогу

Казахстан Астана аким Фото: Zakon.kz
Аким столицы Женис Касымбек заявил, что шестиполосную магистраль не получится построить на месте мусульманского кладбища, как это было задумано ранее, передает корреспондент Zakon.kz.

На встрече акима Астаны Жениса Касымбека с жителями Байконурского района один из горожан поинтересовался, как городские власти собираются строить шестиполосную магистраль на месте мусульманского кладбища.

"Проблемный вопрос с улицей Асан Кайғы. Она будет проходить вдоль улицы Таха Хусейна, где одностороннее движение, а дальше от Таха Хусейна проходит кладбище. По проекту эту будет шестиполосная дорога от Ташенова до Богенбая. Как вы хотите шестиполосную дорогу втиснуть там, где проходит кладбище? Там максимум две полосы помещаются. Что за безграмотные проектировщики, которые говорят: "Шесть полос мы вам втиснем"? Получается, дорога будет прям под окнами проходить? А тротуары, а озеленение?", - возмутился житель столицы.

Женис Касымбек согласился, что это действительно проблемный участок.

"Проектного решения пока нету. С одной стороны - кладбище, с другой – пятиэтажные дома в нормальном состоянии. Там шести полос не будет, не получится".Женис Касымбек

Мужчина также пожаловался на смог в частном сектора по улице Таха Хусейна, который называют "Оторвановкой". В сотнях домах там топят печи, газификации нет, потому что сектор должен идти под снос. Однако вопрос не решается уже 15 лет.

"Когда эти дома вы снесете уже? Они травят жителей, этот смог даже сквозь закрытые окна проходят, и мы этим дышим", - сказал мужчина.

Аким сразу предупредил, что сноса в этом году не будет. Пока только начнется выкуп территории. Основную часть, по словам Жениса Касымбека, планируют выкупить в этом году.

Женис Касымбек провел встречу с жителями Байконурского района, где высказался негативно о точечной застройке столицы.

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Жадра Жулмухаметова
Астана Касымбек Женис Казахстан
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