Сколько самовыдвиженцев среди кандидатов в акимы районов и городов областного значения

В Центральной избирательной комиссии подвели итоги выдвижения кандидатов в акимы районов и городов республиканского значения, передает Zakon.kz.

Как отметил на заседании Центризбиркома 6 октября заместитель председателя ЦИК Константин Петров, на 45 постов акимов выдвинуто 249 претендентов.



"Что касается способов выдвижения, 63,86 % всех выдвинутых кандидатов воспользовались правом самовыдвижения. 36,41% выдвинуты от политических партий. Все семь зарегистрированных в Казахстане политических партий выдвинули свои кандидатуры в разной степени активности в разных регионах, но партии представлены в борьбе за голоса избирателей". Константин Петров

По словам Константина Петрова, средняя конкуренция составляет 5,53 претендента на одно место.

Максимальная конкуренция – 9 претендентов на место – в городе Курчатов области Абай, в Жуалынском районе Жамбылской области, Кербулакском районе области Жетысу и Байдибекском районе Туркестанской области.

Самая низкая конкурентность – 3 претендента на место – в Жаксынском районе Акмолинской области, Исатайском районе Атыруской области, Каратобинском районе ЗКО, Алтынсаринском, Денисовском и Карабалыкском районах Костанайской области.

"Средний возраст выдвинувшихся кандидатов – 47 лет, наибольшее число кандидатов находится в возрастной группе от 34 до 55 лет. Достаточно опыта уже накопилось, амбиции еще не ушли, поэтому в указанной возрастной группе почти 70% кандидатов. Самый возрастной претендент – в Кызылтубинском районе Атырауской области, ему 62 года. Самый молодой – в Таскалинском районе ЗКО, ему 27 лет". Константин Петров

Большинство кандидатов – мужчины, всего выдвинуто 13 женщин.



По группе занятий 63% – действующие государственные служащие разного уровня. Также порядка 15% составляют представители коммерческих структур, около 10% – работники бюджетных организаций, не являющиеся государственными служащими, 7% – временно не работающие граждане.

По образованию наибольшая категория – экономисты – 21,69%, чуть меньше среди выдвинувшихся кандидатов юристов – 19,28%, преподаватели составляют 14,46%, инженеры – 13,65%, сельскохозяйственное образование имеют 9,64%, политологи – 1,2% и другие специальности – 20,08%.

Выборы акимов районов и городов республиканского значения в Казахстане назначены на 5 ноября.