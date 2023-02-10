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Необычное наказание: в Таиланде учитель отрезал волосы 100 ученикам

Необычное наказание: в Таиланде учитель отрезал волосы 100 ученикам Фото: pixabay
Учитель в Таиланде решил наказать учеников, отрезав им волосы. В результате на незапланированную стрижку попали более ста школьников, сообщает Zakon.kz.

По данным тайской газеты Bangkok Post, об инциденте стало известно благодаря публикации в соцсетях.

В итоге министр образования Тринуч Тхиентхонг поручила провести расследование.

Она отметила, что "использование стрижки в качестве наказания неуместно и недопустимо".

Стоит отметить, что с 1972 года в Таиланде действовал строгий дресс-код: стрижка "каре" до мочек уха для девочек и "ежик" – для мальчиков. В 2020 году были отменены правила. Однако многие школы проигнорировали инструкции.

В конце января сообщалось о тайском активисте, которого приговорили к 28 годам тюрьмы за посты в сети о короле.

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Анастасия Московчук
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