Необычное наказание: в Таиланде учитель отрезал волосы 100 ученикам
Фото: pixabay
Учитель в Таиланде решил наказать учеников, отрезав им волосы. В результате на незапланированную стрижку попали более ста школьников, сообщает Zakon.kz.
По данным тайской газеты Bangkok Post, об инциденте стало известно благодаря публикации в соцсетях.
สภาพพพ ที่ทำไปนี่คิดดีเเล้วหรือยัง??? #BWITfacts pic.twitter.com/S1q8avdp0B— ลองทายซิ กูคือใคร (@F_CH123) February 7, 2023
В итоге министр образования Тринуч Тхиентхонг поручила провести расследование.
Она отметила, что "использование стрижки в качестве наказания неуместно и недопустимо".
Стоит отметить, что с 1972 года в Таиланде действовал строгий дресс-код: стрижка "каре" до мочек уха для девочек и "ежик" – для мальчиков. В 2020 году были отменены правила. Однако многие школы проигнорировали инструкции.
В конце января сообщалось о тайском активисте, которого приговорили к 28 годам тюрьмы за посты в сети о короле.
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