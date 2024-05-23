В Англии ученика хотят исключить из школы из-за длинных волос

В Англии мальчика с фобией на стрижку хотят исключить из школы за слишком длинные волосы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oddity Central, школьник по имени Фарук Джеймс боится стричь волосы, поэтому ходит с пышной и длинной прической. Такая внешность принесла ему сотни тысяч подписчиков в соцсетях, однако недавно у него начались проблемы в школе.

Руководство учебного заведения хочет исключить Фарука, потому что его прическа нарушает устав школы. Несмотря на то, что семья школьника принесла справку от врача, что мальчик живет с тонзурофобией – страхом перед стрижкой, директор не собирается идти на компромисс.

"Мне могут сниться ужасающие сны о том, как мне отрезают волосы, но мне не верят в школе", – пожаловался Джеймс.

Фото: Facebook/faroukjamesmodeling

Мать Фарука, Бонни Миллер, рассказала, что ее сын пытался ходить в школу с косами, но и это тоже было сочтено неприемлемым.

А Нидерланды на днях приняли решение полностью приостановить усыновление детей из-за границы.