Еще троих живых вытащили из-под завалов в Турции спасатели Казахстана

Из-под завалов спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана вытащили троих живых людей в городе Нурдагы в провинции Газиантеп, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства сказано, что с момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы.



Местом поисков для второго эшелона определено полностью разрушенное здание в городе Нурдагы – в 69 километрах от Газиантепа.





"На данном объекте казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи". Пресс-служба МЧС РК

Также отмечено, что в ночь на 10 февраля удалось вызволить из-под завалов объемом более 18 тысяч м3 троих живых людей – мужчину и двух женщин.



"Это произошло в результате оперативных и грамотных действий спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших". Пресс-служба МЧС РК

Люди незамедлительно переданы медицинским службам, заключили в пресс-службе.

9 февраля также сообщалось о трех спасенных из-под завалов спасателями Казахстана. 8 февраля сотрудники МЧС вытащили женщину.