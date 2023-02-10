Еще троих живых вытащили из-под завалов в Турции спасатели Казахстана
Фото: скриншот видео
Из-под завалов спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана вытащили троих живых людей в городе Нурдагы в провинции Газиантеп, сообщает Zakon.kz.
В сообщении ведомства сказано, что с момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы.
Местом поисков для второго эшелона определено полностью разрушенное здание в городе Нурдагы – в 69 километрах от Газиантепа.
"На данном объекте казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи".Пресс-служба МЧС РК
Также отмечено, что в ночь на 10 февраля удалось вызволить из-под завалов объемом более 18 тысяч м3 троих живых людей – мужчину и двух женщин.
"Это произошло в результате оперативных и грамотных действий спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших".Пресс-служба МЧС РК
Люди незамедлительно переданы медицинским службам, заключили в пресс-службе.
9 февраля также сообщалось о трех спасенных из-под завалов спасателями Казахстана. 8 февраля сотрудники МЧС вытащили женщину.
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