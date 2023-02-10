Цены на нефть подскочили из-за землетрясения в Турции

Нефтяные котировки выросли в четверг, 9 февраля 2023 года, почти до уровня в 85 долларов за баррель марки Brent на фоне перебоев с поставками, вызванными недавним землетрясением в Турции.

Разрушительное землетрясение, случившееся в Турции 6 февраля, негативно повлияло и на нефтяную инфраструктуру этой страны. Остановилась работа терминала в Джейхане, через который осуществлялась отгрузка азербайджанской нефти из трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан. Опасения трейдеров по поводу возможного дефицита повлияли на рост нефтяных котировок. Если в понедельник, 6 февраля, "черное золото" торговалось по 80,99 доллара за баррель Brent, то в четверг, 9 февраля, цены выросли уже практически до отметки в 85 долларов, хотя к концу дня снизились до 84,52 доллара.

Фото: investing.com

Аналитики также отмечают, что давление на рынок энергоресурсов наблюдалось и из-за недавнего заседания ОПЕК+, на котором альянс решил сохранить снижение добычи на 2 млн баррелей в сутки. К слову, договорились о снижении страны-экспортеры еще в октябре 2022 года, и теперь договоренность сохранится до следующего заседания альянса, запланированного на 4 июля 2023 года.



"Недавнее заседание ОПЕК+ оказало поддержку нефтяным котировкам. Решение об увеличении добычи нарастило бы предложение энергоресурсов на рынке и сдвинуло цены вниз. Напротив, сокращение добычи подтолкнуло бы котировки вверх, но это, с одной стороны, подогрело бы начавшую замедляться мировую инфляцию, а с другой, оттолкнуло бы азиатские страны в сторону дешевой российской нефти. Поэтому ОПЕК+ приняла компромиссное решение сохранить статус-кво", – считает генеральный директор DAMU Capital Management LLС Мурат Кастаев.

Нынешний рост ставки ФРС был минимальным

Определенную роль в росте цены "черного золота" сыграло и повышение процентной ставки ФРС США на 25 базисных пунктов с 4,25-4,5% до 4,5-4,75% годовых. При этом только за 2022 год она выросла на 450 б. п. в результате семи повышений. Причем нынешний рост ставки стал минимальным за последнее время, поскольку, по словам руководителя ФРС Джерома Пауэлла, в Штатах начались дезинфляционные процессы, то есть первые признаки замедления инфляции.

Говоря о влиянии решения ФРС на стоимость энергоресурсов, эксперты отмечают нестандартную ситуацию, сложившуюся в этом направлении.

"Казалось бы, повышение процентной ставки должно способствовать росту доллара и бить по сырьевым рынкам, которые начинают снижаться. Но сейчас мы видим, что повышение ставки, наоборот, привело к удешевлению американской валюты, а это, в свою очередь, поддерживает сырьевые рынки, не давая им снижаться", – говорит финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

Эксперт также отмечает, что нынешний повышенный спрос на нефть вызван энергетическим кризисом, продолжающимся во всем мире, что напрямую влияет и на рост нефтяных котировок. Помимо этого, давление на них во многом оказывает рост экономики Китая и отмена в Поднебесной большинства антикоронавирусных мер.

Важнейшим фактором стал потолок цен, введенный западными странами в отношении нефти марки Urals еще в декабре прошлого года и вступивший в силу с 5 февраля этого года.

"Сейчас практически решен вопрос о снижении потолка цен с 60 до 45 долларов за баррель российской нефти. Этим благополучно пользуются Китай и Индия, которые с запасом скупают российскую нефть, поэтому скидка на нее скоро может вырасти с 30% до 50% от рыночных цен", – отмечает Мурат Кастаев.

Главное же, что выключение большей части российской нефти из мирового рынка приведет к нарастающему дефициту нефти, и возможно, что в 2023 году стоимость бочки "черного золота" вновь подскочит. Предполагается, что адаптация мирового рынка к отсутствию российских энергоресурсов будет проходить как минимум 2-3 года.

"Из-за эмбарго цен на нефть ее стоимость в этом году падать не должна. В долгосрочной же перспективе она склонна к росту. Мировыми банковскими структурами высказывалось мнение, что нефть сейчас находится в сырьевом суперцикле, который начался в 2020 году и продолжится до 2030. То есть сырье будет расти в цене, озвучивались прогнозы по цене до 250 долларов за баррель", – говорит Арман Бейсембаев.

В чем выгода Казахстана?

Если говорить о казахстанской экономике, то высокие цены на нефть стали позитивным фактором для страны. Аналитики считают, что это позволяет пополнять Нацфонд, даже несмотря на то, что оттуда продолжают выкачиваться деньги.





"Нынешние цены на нефть устраивают и Казахстан. Они позволяют закрывать дыру в бюджете. На днях вышла отчетность Нацбанка РК, что в Нацфонд было влито два миллиарда долларов. Это и за счет того, что мы продаем нашу нефть и получаем от этого прибыль", – отмечает Арман Бейсембаев.

Между тем, по словам аналитика ФГ "Финам" Андрея Маслова, Казахстан в последние месяцы пытается найти способ увеличить поставки своей нефти в Европу, договариваясь и с Азербайджаном, и с Россией, однако возможностей для резкого увеличения нефтяного экспорта пока нет, поскольку трубопроводы и так нагружены под 100% мощностей.

Владимир Долгушев