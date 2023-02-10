Расследование начато в отношении крупных производителей риса в Кызылординской области

Агентством по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) начато расследование нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно статистическим данным, в Казахстане рост цен на рис в 2022 году составил 36%. В настоящее время рост цен на рис продолжается и с начала года составил 5,2%.

По данным производителей переработчиков риса, рост связан с повышением цен на сырье (шала), что привело к увеличению себестоимости после переработки, а также рост минимальной зарплаты. На данном рынке переработку-производство риса осуществляют более 20 субъектов рынка. В свою очередь сельхозтоваропроизводители сообщают о сокращении посевных площадей риса по причине маловодья (согласно данным БНС на 10%), подорожания цен на удобрения, запчасти, ГСМ и др.

АЗРК проведен анализ товарного рынка реализации риса, в ходе которого установлено, что максимальный рост цен на сырье наблюдается в мае 2022 года - на 16%, в сентябре 2022 года снижение на 19%. Между тем, рост цен у производителей-переработчиков риса составил в среднем 25%.

"В результате АЗРК усмотрены признаки одновременного поддержания цен на рис производителями Кызылординской области. В связи с чем, АЗРК вынесено 6 уведомлений по согласованным действиям в отношении производителей риса в Кызылординской области и 1 уведомление по злоупотреблению доминирующим положением в Северо-Казахстанской области в отношении оптового реализатора риса в части применения разных цен к равнозначным соглашениям". Пресс-служба АЗРК РК

Как отмечается, в рамках исполнения уведомления оптовый реализатор риса Северо-Казахстанской области снизил цены на 5%, а в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области назначено расследование по факту неисполнения уведомления.

В случае установления нарушения законодательства в области защиты конкуренции предусмотрен штраф в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности на основании Кодекса РК "Об административных правонарушениях" либо уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом РК.

1 февраля 2023 года стало известно, что аэропорт "Сары-Арка" в Караганде привлекли к административной ответственности - наложен штраф в размере 31,1 млн тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 50,24 млн тенге. Об этом рассказали в АЗРК.