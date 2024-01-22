Почему в Казахстане дорожает рис

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК провело анализ рынка оптовой реализации риса. Анализ показал, что рынок высоко концентрирован, где основные производители (более 20) расположены в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

По данным АЗРК, отмечается снижение собственного производства и увеличение доли импорта с 4 до 12% в динамике по годам.

"В связи с нехваткой воды и увеличением затрат происходит намеренное снижение посевных площадей. Это стало основной причиной высокой динамики роста внутренних цен. Если в 2022 году рост цен на рис составил 36%, то 2023 году – 39%, что значительно превышает общий уровень роста цен на социально-значимые продуктовые товары, который в прошлом году составил 3,4%", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства 22 января 2024 года.

Мерами антимонопольного реагирования обеспечено снижение динамики роста цен в течение календарного года.

"По признакам ценового сговора шесть производителей риса привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 68,7 млн тенге". Пресс-служба АЗРК РК

Однако, как отметили в агентстве, "базовые причины сокращения производства и роста цен на рис сохраняются".

"Это нехватка поливочной воды, повышение цен на с/х технику, удобрения и упаковку импортного производства, несвоевременное предоставление субсидий". Пресс-служба АЗРК РК

В этой связи антимонопольным органом внесены в адрес Министерства сельского хозяйства РК "предложения по включению риса в перечень приоритетных культур при выделении субсидий, организации планирования в вопросах обеспечения водой южных регионов, увеличению доли льготного кредитования производителей риса, обеспечению прямого закупа риса торговыми сетями, развитию отечественного производства удобрений и упаковочного материала".

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